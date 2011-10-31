Гран-прі "Молодості" — у режисера з Австрії

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Гран-прі 41-го Міжнародного кінофестивалю «Молодість», статуетку «Скіфський олень», диплом та 80 тис. грн. за найкращий фільм конкурсної програми отримала картина «Подих» режисера Карла МАРКОВІЧ (Австрія).

Як повідомляється в оприлюдненому на сайті МКФ прес-релізі, церемонія закриття фестивалю відбулась учора в Києві.

Приз за найкращий повнометражний ігровий фільм та 2,5 тис. доларів отримав фільм «Акації», режисер Пабло ДЖОРДЖЕЛЛІ (Аргентина, Іспанія); заохочувальний диплом - фільм «Кімната самогубців», режисер Ян КОМАСА (Польща).

Приз за найкращий короткометражний ігровий фільм та 2,5 тис. доларів присудили фільму «Втеча», режисер Віктор КАРЕЙ (Іспанія); заохочувальний диплом – фільм «Дівчина та мисливець», режисер Ядвіґа КОВАЛЬСЬКА (Швейцарія).

Приз за найкращий студентський фільм та 2,5 тис. доларів розділили фільми «Корал», режисер Іґнасіо ЧАНЕТОН (Аргентина) і «Мотузка та кров», режисер Куба ЧЕКАЙ (Польща); заохочувальний диплом за найкращу анімацію – фільм «Галерея», режисер Роберт ПРОХ (Польща), диплом за найкращий документальний фільм – «Опівночі», режисер Клара ТАСОВСЬКА (Чехія).

Приз імені Іва Монтана найкращому молодому актору/актрисі та 1 тис. євро отримала виконавиця головної ролі фільму «Піднесення» режисера Лізи ЛАНҐСЕТ (Швеція) акторка Алісія ВІКАНДЕР.

У національному конкурсі «Панорама українського кіно 2010-2011» головний приз, 20 тис. грн. від Фонду «Розвиток України» і спеціальний приз Чеського центру в Києві та Чеських авіаліній отримав фільм «Глухота», режисер Мирослав СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

Журі міжнародної федерації кіноклубів FICC присудило приз «Дон Кіхот» фільму «Молитва», режисер Емма БАЛЬКАЗАР (Данія), а також відзначило фільми «Фактор Фелліні», режисер Мирослава ХОРОШУН (Україна) та «Корал», режисер Іґнасіо ЧАНЕТОН (Аргентина).

Приз екуменічного журі повнометражному фільму отримала «Маленька кімната», режисерів Стефані ШУА та Веронік РЕЙМОН (Швейцарія); приз екуменічного журі короткометражного фільму - «Захисти націю», режисер Кендіс РЕЙСЕР (Південна Африка - Німеччина);

ідзнака - повнометражним фільмам «Кімната самогубців», режисер Ян КОМАСА (Польща) та «У дзеркалі», режисер Неґар АЗАРБАЯНІ (Іран).

Особлива подяка від екуменічного журі – короткометражний фільм «Погляд із криниці», режисер Івона ЮКА (Хорватія).

Журі міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI присудило головний диплом фільму «Подих», режисер К.МАРКОВІЧ (Австрія).

Приз глядацьких симпатій отримав фільм «Париж-Шанхай», режисер Томас КАЙЕ (Франція).

Спеціальні дипломи дирекція МКФ «Молодість» присудила режисеру фільму «Поза грою» Наталі ПЯТИГІНІЙ та виконавцю головної ролі в фільмі “Rock’n’Ball” Дмитра ПРИХОДЬКА Олексію МІНЬКО.

Під час «Молодості-2011» на великому екрані були показані понад дві сотні фільмів.

У фестивалі взяли участь близько 200 закордонних гостей.

Фестиваль проходив з 22 жовтня.

