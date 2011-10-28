У центрі Києва п'яний водій кидався на даїшників з пістолетом і сокирою

Київ. 28 жовтня. УНІАН. У Києві п’яний водій скоїв ДТП і влаштував перегони з правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в місті Києві, сьогодні близько 7 години ранку, працівники відділу ДАІ Шевченківського району столиці за повідомленням чергового виїхали на місце пригоди. Як з’ясувалося, на перехресті вулиць Хрещатик-Інститутська сталось зіткнення двох автомобілів: «Мазда», якою керував мешканець Бориспільського району 1974 року народження, та «Деу Ланос» під керування водія-киянина, 1970 року народження.

Інспектори одразу розпочали фіксувати ДТП.

Водій автомобіля «Деу» передав документи через напіввідкрите бокове вікно, не виходячи з автомобіля. Доки інспектори ДАІ оформляли необхідні матеріали, водій «Деу», з пошкодженим переднім лівим колесом, завів автомобіль і поїхав. Правоохоронці одразу почали наздоганяти втікача. Через декілька хвилин чоловіка зупинили на заїзді до стадіону “Динамо”.

Водія просили вийти з автомобіля, але він відмовлявся й демонстративно пив пиво. Після того як виїзд на дорогу було заблоковано, він почав їздити на майданчику перед стадіоном, створюючи загрозу громадянам та працівникам міліції. З метою припинення протиправних дій інспектори намагалися розблокувати двері автомобіля з боку водія, після чого він дістав предмет, схожий на пістолет (як пізніше виявилося, пристрій для відстрілу гумовими кулями) і направив у бік працівника міліції, а в другій руці тримав сокиру. Згідно з вимогами Закону, один зі співробітників ДАІ попередив про застосуванню вогнепальної зброї, а інший в цей момент розбив ліве бокове вікно автомобіля. Лише при застосуванні заходів фізичного впливу правоохоронцям вдалось роззброїти порушника.

Зловмисник у наручниках був доставлений до Печерського райуправління міліції. Розпочато розслідування інциденту.

