На озелення у 2012 році планують 160 млн. грн.

Київ. 28 жовтня. УНІАН. У Київській міській державній адміністрації очікують фінансування для озелення столиці у 2012 році в обсягу не менше 160 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

“Ми плануємо, і будуть пропозиції підтримані Олександром ПОПОВИМ, про те, що в наступному році ми б хотіли подвоїти затрати нашого бюджету на озелення. Питання йде про 160 млн. грн. Скільки буде затверджено, скільки буде реалізовано, сьогодні важко сказати, бо немає ще навіть державного бюджету, і ми не знаємо, які будуть відрахування для Києва”, - сказав він.

О.МАЗУРЧАК додав, що міська влада також розраховує на отримання коштів для озеленення з держбюджету. Тому загальна сума, за його словами, може бути більшою, “але, думаю, не меншою”.

За його словами, влада Києва має намір, зокрема, збільшити території культурного озеленення, “щоб це було більше квітів, більше клумб, більш організовано, гарні бульвари”.

За словами О.МАЗУРЧАКА, у столиці багато територій, які потребують капітальної реконструкції. “Є наприклад парк “Нивки”. Хороший парк по території, але поганий по своїй формі, по тому, в якому стані. Над ним треба серйозно попрацювати. У нас є вже проектні пропрацювання дуже гарні - з каскадами озер, дуже цікавими речами. Є сьогодні парк “Наводницький”, парк Шевченка, сквер Заньковецької... Тобто, буде робитися як у діючих реконстукція, так і створюватися нові парки”, - сказав він.

Загалом, за інформацією першого заступника голови КМДА, до 2025 року в Києві планується створення більше 2,5 га нових парків та скверів.

Як сказав О.МАЗУРЧАК, він може гарантувати, що у новому Генплані територія острова Жуків буде заповідною, “і якщо у новому Генплані буде записано, що це заповідна територия, це буде заказна територія, на якій нічого не може будуватися”.