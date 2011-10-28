“Гаряча” лінія з Зіміним

4 листопада з 14.00 до 15.00 відбудеться «гаряча» телефонна лінія голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сергія Зіміна.

В період прийому дзвінків головою райдержадміністрації від мешканців нашого району будуть присутні керівники структурних підрозділів Шевченківської райдержадміністрації та директори комунальних підприємств Шевченківського району. У разі, якщо на питання керівництво не зможе відповісти одразу, то звернення буде зареєстровано, а відповідь буде надано в письмовому вигляді.

«Гаряча» телефонна лінія проходить кожної першої п`ятниці місяця з 14.00 до 15.00.

Телефон «гарячої» лінії - 226-24-84 (використовується тільки під час «гарячої» телефонної лінії).