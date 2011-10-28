В Шевченківському районі для незайнятої молоді проведуть консультації щодо працевлаштування

31 жовтня 2011 року з 10.00 до 16.00 відбудеться Інформаційно-масовий захід для «Молодь Києва - майбутнє столиці» в приміщенні Міжнародного Виставкового центру за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15.

Як повідомляє прес-служба Шевченківської Райдержадміністрації, під час заходу будуть надаватись індивідуальні психодіагностичні консультації, експрес-діагностика, психодіагностичні бесіди, консультації з питань надання послуг роботодавцям по укомплектуванню вакансій, зокрема організації оплачуваних громадських робіт, надання дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць.

Передбачається, що в заході приймуть участь центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості з різних регіонів України, а також навчальні заклади.