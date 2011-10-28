На Солом’янці завтра проведуть осінню толоку

29 жовтня з 9-ї ранку на території Солом’янського району пройде загальний суботник.

Як повідомляє Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, до прибирання території вже зголосилися долучитися понад 1200 людей, які живуть, працюють чи навчаються на Солом’янці. Зокрема, покращити санітарний стан району допомагатимуть трудові загони з семи вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

Основні місця дислокації робочих та технічних сил будуть у парках «Ландшафтний», «Супутник», «Юність», «Відрадний», «Орлятко» та на захисній смузі бульвару І. Лепсе.

Для вивезення зібраного сміття залучатимуть спеціальну техніку.

Також запрошуємо всіх мешканців району до прибирання територій поблизу своїх будинків.