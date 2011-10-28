КМДА планує повернути місту близько 2 тис. га зелених зон

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявив, що місьдержкадміністрація планує повернути місту близько 2 тис. га зелених зон, що були відведені Київрадою у попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК сказав сьогодні на брифінгу.

“Тисячу гектарів зелених зон ми вже сьогодні – це або прийняті рішення і повернуті, або на стадії закінчення судів, які ми виграли. Крім того, зараз у нас є у роботі більше 2 тис. га, які будуть пропонуватися сесії Київради на відміну рішень і повернення цих територій у зелені зони”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Він зазначив, що напрацьований Генплан, який має бути прийнятий наступного року, зараз надається депутатам, бо у КМДА вважають, “що його не так швидко приймуть, бо зараз буде виникати цілий ряд прорічь”.

“Ми кажемо про те, що відмініть свої рішення, а це десятки рішень, які треба відмінити, щоб повернути зелені території... Ми хочемо зробити до затвердження Генерального плану. Ми хочемо, щоб це було зроблено зараз, коли проходить обговорення Генплану, щоб у новому Генплані було відображено усе це повернення”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Він зауважив, що зараз з’явились думки, що Генплан зменшить зелені насадження. “Я хочу завірити у тому, що це не так. Генпланом, який у нас був старий, планувалось, що до 2020 року в Києві буде 7 тис. 586 га упорядкованих територій – парків, скверів, бульварів. По Генплану, який розроблений зараз на 2025 рік, планується 7 тис. 891 га таких зелених насаджень”, - заявив О.МАЗУРЧАК.

Він запропонував сформувати робочу групу із громадських активістів і провести громадську експертизу нового Геплану.

Як додав О.МАЗУРЧАК, “як людина, яка відповідає за зелені насадження» він, завжди стоятиме «на стороні зелених насаджень” та відстоюватиме їх.

За даними О.МАЗУРЧАКА, на сьогодні зелені насадження у Києві займають 49 тис. га: 122 парки, 379 скверів, 80 бульварів.