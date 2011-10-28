Розгляд скарги "Сяйва" перенесено на 3 листопада

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Апеляційний господарський суд Києва переніс на 3 листопада розгляд скарги трудового колективу книгарні "Сяйво" щодо подовження терміну дії договору оренди приміщення.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар (на громадських засадах) книгарні Юлія ВАЛОВА.

"Представник КП "Київжитлоспецексплуатація" приніс додаткові документи, які, на наш погляд, не актуальні для цієї справи і для рішення суду, але саме з цієї причини засідання було перенесено на 3 листопада", - сказала Ю.ВАЛОВА.

Проте прес-секретар не змогла уточнити, які саме документи були передані до суду стороною-опонентом за скаргою. "Таким чином, наш опонент затягує судовий процес з цього питання", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня Київрада перейменувала комунальне підприємство "Київський центр розвитку рибного господарства" в муніципальний магазин, що розміщуватиметься у приміщенні колишньої книгарні "Сяйво". Відповідне рішення підтримали 62 із 95 зареєстрованих в залі депутатів, 33 не голосували.

Згідно з рішенням, щойно перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. Розмір статутного капіталу КП "Міський магазин" встановлено в обсязі 1,7 млн. грн. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП "Київжитлоспецексплуатація" на баланс "Міський магазин".

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ 27 жовтня заявив, що КП "Міський магазин" буде займатися книжковою торгівлею і стане першим у мережі муніципальних книгарень, яку планується створити.

"У нас є гарний приклад комунальної торгівельної мережі, яка добре функціонує – це аптеки КП "Фармація". Вони продають ліки вітчизняного виробництва за доступними цінами. Вважаємо, що й комунальні книгарні, які запропонують якісну українську літературу, стануть потрібними для киян", – підкреслив О.ПУЗАНОВ. За його словами, урочисте відкриття нової комунальної книгарні відбудеться до Дня визволення Києва, який відзначається 6 листопада.