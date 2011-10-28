Новий Генплан сприятиме поверненню зелених зон

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК заявляє, що новий Генплан розвитку столиці, який передбачається затвердити наступного року, зіграє серйозну позитивну роль у поверненні зелених насаджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МАЗУРЧАК сказав сьогодні на брифінгу.

Коментуючи на прохання журналістів заяви екологів та громадських активістів, що прийняття нового Генплану узаконить ділянки, по яких зараз розглядаються справи у судах і що місто не матиме шансів їх повернути, О.МАЗУРЧАК заявив: “Я хочу, що б ви розуміли... Є Генплан, затверджений і діючий до цього часу. Сесіями були прийняті рішення зі змінами Генплану про те, щоб вилучити якусь територію із зеленими насадженнями. І оформляється зміна до Генерального плану. Ця зміна є законний документ і на основі цього видаються усі дозволи на будівництво”.

За словами О.МАЗУРЧАКА, вже прийнято мораторій на вилучення зелених насаджень, а влада через суди намагається повернути місту ті зони, що були вилучені і які ще зберегли насадження та незабудовані.

“Було внесено сотні змін до Генпалну, які на сьогодні є чинними. І той, хто каже, що він захищає старий Генплан, то він його захищає зі змінами і доповненнями, тому що він буде існувати зі змінами і доповненнями, а це сотні виділень зелених насаджень і зміна призначення земель. Ми кажемо, що у новому Генплані всього цього не повинно бути”, - заявив О.МАЗУРЧАК.

Він запевнив, що відповідно до рішення про затвердження нового Генплану Києва будуть анульовані рішення Київради щодо відведення зелених територій.

“Я можу гарантувати, що ми Генплан закладаємо саме таким чином. Якщо буде прийнятий Генплан, то на його основі треба буде привести всі рішення до цього Генплану у відповідність. Усе, що давало дозвіл на будівництво в зеленій зоні, буде скасовано”, - сказав О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, Генплан розвитку Києва на період до 2025 року проходить стадію громадського обговорення.

16 вересня 2010 року Київська міська рада за підтримки 80 депутатів прийняла Концепцію стратегічного розвитку столиці, яка є першим етапом у розробці Генерального плану розвитку Києва і його приміської зони до 2025 року.

30 жовтня цього року спливає строк громадського обговорення Генплану Києва.

Зараз у Києві діє Генеральний план розвитку міста до 2020 року, який прийняли у 2002 році.