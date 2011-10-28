Призначення на посаду представника Київради у ВР депутата від ПР є необґрунтованим.

На сесії Київради її більшість проголосувала за проект рішення «Про представника Київської міської ради VI скликання у Верховній Раді України», яким обрали народного депутата від Партії регіонів Сергія Баранова-Мохорта. За питання проголосували 73 депутати з 100 зареєстрованих.

Зазначу, рішення Київради передбачає «обрання» тільки народного депутата. Але, виникає ряд запитань: обирати від кого та з якою метою, оскільки рішенням не передбачаються ні положення про такого представника, ні його повноваження?

На сьогодні, згідно з опитуваннями, лідерами довіри в Київраді, безумовно, є інші фракції, а не Партія Регіонів. Ми не наполягаємо на тому, щоб представником Київради у ВР став БЮТівець, але ні в якому випадку не «регіонал», фракція якого була збільшена лише за рахунок «тушок».

Рішення Київради про «обрання» представника Київради у ВР передбачене ст. 26 Закону про місцеве самоврядування в Україні. Але, серед 56 пунктів цієї статті немає жодного слова щодо відповідної посади та делегування зазначених повноважень.

Оскільки ця посада не передбачена законодавством і надається мало не за власним бажанням, то логічно було б дати ці повноваження представнику, якому довіряють кияни, якому готові будуть делегувати свій голос, який служитиме на благо громади. Це не має бути призначений більшістю Київради нардеп, який в даному випадку представлятиме інтереси лише ПР та Олександра Попова, а не киян.

Дмитро Нікульшин - депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, член постійної комiсiї Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв′язків та інформаційної політики.