Київ зацікавився технологією будівництва екобудинків

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ вважає дуже цікавим проектом для Києва будівництво багатоповерхових будинків із екологічних матеріалів та застосуванням енергоефективних технологій, який впроваджують у Франції.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це він сказав після зустрічі із керівництвом компанії Natekko, на якій ознайомився із технологією будівництва екобудинків.

«З точки зору заощадження енергії, здоров’я людини, екологічного розвитку міста Києва, подібна технологія для нас надзвичайно цікава. Цю технологію можна було би застосувати і в нашому місті, адже вона дає можливість зведення великої кількості об’єктів, які відповідатимуть високим екологічним стандартам. Я думаю, що у цьому будуть зацікавлені кияни», – зазначив О.ПОПОВ.

Також голова КМДА висловив зацікавленість у використанні екотехнологій, які застосовує компанія у будівництві шкіл та садочків.

«Ми пропрацюємо всі можливі варіанти співробітництва. Думаю, що надійним партнером для реалізацією подібних проектів в Україні може бути Київміськбуд. Найближчим часом київські спеціалісти відвідають Париж, аби провести необхідні перемовини щодо співпраці», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 жовтня О.ПОПОВ з робочим візитом перебуває у Парижі. Між іншим передбачено, що голвоа КМДА обговорить питання залучення інвестицій до економіки Києва із представниками бізнесу Франції.