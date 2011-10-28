Київ очікує на пожвавлення діалогу з Францією

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ провів у Парижі низку зустрічей із впливовими французькими політиками, сенаторами, державними діячами. На сьогодні в нього заплановано перемовини з представниками бізнесу Франції.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, французька сторона вже засвідчила об’єктивну потребу в активізації стосунків між Києвом та Парижем

Зокрема, у О.ПОПОВА відбулася зустріч із членом асоціації місцевих обранців Франції Аланом РОБЕРОМ. Під час зустрічі обговорювались питання налагодження співпраці між Києвом та Парижем. Сторони висловили зацікавленість у пожвавленні діалогу як у питаннях міжкультурного обміну, так і в економічних питаннях.

Окрім того, О.ПОПОВ та А.РОБЕР обговорили перспективи розвитку міської інфраструктури, а саме: будівництво аеропортів, автомобільних шляхів та розвиток метрополітену.

Під час цієї зустрічі голова КМДА висловив переконання, що досвід Парижа в реалізації ряду проектів у галузі екології та енергоефективності буде корисним для Києва.

Також О.ПОПОВ у рамках прийому, присвяченого 20-ій річниці Незалежності України, зустрівся із сенатором, представником групи дружби Франція-Україна Раймондом КУДЕРКОМ. Темою розмови також стало обговорення питання активізації співпраці між Києвом та Парижем, розвиток культурних відносин між державами.

«У мене вже відбувся ряд зустрічей із впливовими французькими політиками, сенаторами, державними діячами, які засвідчують об’єктивну потребу в активізації стосунків між Києвом та Парижем. Попередньо ми проговорили напрямки і теми, в яких можлива співпраця», – сказав О.ПОПОВ. Він зазначив, що сьогодні у нього відбудеться ряд зустрічей із представниками бізнесу Франції.

«Це дуже важливе питання, бо про розвиток стосунків можна говорити, коли їх фундаментом є економічний фактор. Адже співпраця українських та французьких компаній дасть поштовх і для розвитку мистецьких та культурних проектів», – зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 жовтня О.ПОПОВ з робочим візитом перебуває у Парижі. Між іншим передбачено, що голвоа КМДА обговорить питання залучення інвестицій до економіки Києва із представниками бізнесу Франції.