При "Київенерго" створюють Раду ОСББ

Київ. 28 жовтня. УНІАН. При ПАТ “Київенерго” вирішено створити Раду Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Створення Ради є ініціативою компанії.

Як повідомляє Департамент корпоративних комунікацій ПАТ «Київенерго», мета – сформувати майданчик для відкритого діалогу, налагодити якісну, взаємовигідну та результативну співпрацю між енергопостачальною компанією та її споживачами.

Перше засідання Ради ОСББ відбудеться 1 листопада цього року.

Передбачається, що Рада стане додатковим каналом інформування споживачів щодо заходів з підготовки до чергового опалювального сезону, щодо договірних відносин, розмежування балансової належності мереж, правильності проведення розрахунків тощо.

«За допомогою створеної Ради ми зможемо не лише вирішувати питання нашої внутрішньої взаємодії, а й разом спільними діями впливати на розвиток та реформування галузі ЖКГ загалом”, - вважає генеральний директор ПАТ «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Нова структура є консультативно-дорадчим органом при ПАТ «Київенерго». Її членами стануть представники ОСББ, ЖБК, громадських організацій, що представляють інтереси об’єднань співвласників, та фахівці Київенерго. Органом управління Ради є Координаційна рада на чолі з генеральним директором ПАТ «Київенерго».

У складі Ради працюватимуть окремі секції за напрямами: юридично-правова, технічна, господарсько-майнова. Рада збиратиметься щоквартально, щоб визначати перелік питань для роботи, а між її засіданнями за необхідності будуть працювати секції.