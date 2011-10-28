Київрада надала ТРК «Київ» приміщення на Хрещатику
Та переселила ГУ реклами на Боричів узвіз
Київ. 28 жовтня. УНІАН. Державне комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Київ» отримало приміщення на вул. Хрещатик, 10 літ. «В».
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер.
За підготовлений проект проголосували 95 з 105, зареєстрованих в залі депутатів.
Як зазначалось на сесії, на сьогодні компанія «Київ» тимчасово розміщується на вулиці Дегтярівській, 31, а ця будівля не пристосована для роботи телекомпанії, зокрема в ній не можна обладнати відповідні студії.
У зв’язку зі зверненням Головного управління преси та інформації та самої ТРК «Київ» було підготовлено проект рішення щодо переселення компанії.
Згідно з прийнятим рішенням, ТРК «Київ» розміститься на 1, 2 поверхах та займе частину підвалу. Загальна площа, що їй передається, – 261,8 кв. м. Оренда передбачається на 3 роки з орендною ставкою 1 грн. на рік.
Вказане приміщення передається безпосередньо ГУ преси та інформації, яке розмістить в ньому телекомпанію.
Також сьогодні Київрада прийняла рішення про розміщення Головного управління з питань реклами у нежитлових приміщеннях на вулиці Боричів узвіз, 8, які займало до цього Головне управління з питань регуляторної політики. Йдеться про загальну площу 853 кв. м.
У свою чергу ГУ з питань регуляторної політики, відповідно до рішення Київради, переїжджає на вулицю Дніпровська набережна, 19-Б літ. «А», де буде розміщено центр Єдиного вікна.
Відповідне рішення підтримали 96 депутатів із 105, зареєстрованих у залі.