«Київенерго» отримало майже 8 га землі
10:27, 28 жовтня 2011Київ
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Для експлуатації сміттєспалювального заводу
Київ. 28 жовтня. УНІАН. ПАТ «Київенерго» отримало в довгострокову оренду до 31 грудня 2017 року 7,76 гектарів землі для експлуатації та обслуговування сміттєспалювального заводу «Енергія» на вулиці Колекторній, 44, у Дарницькому районі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер.
Проект рішення підтримали 82 депутати із 101, зареєстрованого в залі.
Цим рішенням депутати припинили спеціалізованому автогосподарству з санітарної очистки міста «Київспецкомунтранс» право користування вказаною земельною ділянкою, яка була надана господарству у 1983 році.
Київрада також сьогодні затвердила проект землеустрою згаданої земельної ділянки.
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