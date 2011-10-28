Бюджет Києва поповнять 10,5 млн. грн

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Київрада погодила продаж 3 земельних ділянок загальною площею 0,4 гектара за 10,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені на засіданні Київради у четвер.

Зокрема, погоджено продати ТОВ «Маркет «Люкс» земельну ділянку на проспекті Павла Тичини, 15-А, площею 0,16 га, за 4 млн. 263,5 тис. грн. Метою придбання є експлуатація та обслуговування магазину.

ТОВ «Уніком» вирішено продати 0,007 га на Андріївському узвозі, 36-В (літ. «А») за 453 тис. 142 грн. для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку торговельного призначення.

Ще одна земельна ділянка площею 0,23 га на проспекті Героїв Сталінграда, 16 (літ. «В») буде продана ТОВ «Основа-Престиж» за 5 млн. 741,3 тис. грн. На ній передбачається здійснити реконструкцію та експлуатувати в подальшому адміністративно-офісну будівлю.