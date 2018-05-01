"Сяйво": переможені чи переможці?

Київська міська рада майже поставила крапку в ситуації навколо книгарні "Сяйво". Більшість депутатів, якщо не враховувати, що понад 30 депутатів взагалі не голосували, підтримали рішення про перейменування комунального підприємства "Київський центр розвитку рибного господарства" в комунальне підприємство "Міський магазин" зі статутним капіталом в обсязі 1,7 млн. грн.

Одночасно столичні законодавці передали новостворене підприємство до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. І саме "Міському магазинові" зараз належатиме приміщення, в якому знаходилася книгарня.

Перед голосуванням окремі депутати намагались переконати своїх колег, що це рішення може не вирішити, а лише загострити питання довкола ТОВ "Сяйво", оскільки судовий процес щодо приміщення ще не завершився. Проте депутати не стали чекати нового судового рішення... Аргументи влади виявилися більш переконливими. "Щодо суду – завжди можна відстоювати", - заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Однак, за його словами, на сьогодні міська влада має чинне рішення суду, на підставі якого вчиняє законні дії.

Секретар Київради Галина Герега у свою чергу запевнила, що магазин, який раніше називався "Сяйво", не змінить свій статус і буде ще кращим за попередню книгарню. "Ніхто не буде продавати там рибу, продавати чи робити щось інше. Статус його залишиться таким, як був... Колектив залишиться, я думаю", - заочно відповіла Галина Грегер на акцію, яку влаштував трудовий колектив книгарні перед будівлею Київської міської державної адміністрації.

В цей час під стінами мерії відбувався флеш-моб: учасники акції принесли книжки та невеличку діжку з солоною рибою. Рибу вони загортали у друковані сторінки з книжок та журналів та роздавали бажаючим. Так символічно вони розповідали киянам про ситуацію навколо книгарні.

"Ми налаштовані оптимістично. Завтра має відбутися засідання суду і термін оренди приміщення буде продовжено", - каже прес-секретар (на громадських засадах) книгарні "Сяйво" Юлія Валова. За її словами, влада не зможе уникнути вирішення питання передачею приміщення з балансу одного комунального підприємства на баланс іншого. "Новостворене підприємство буде правонаступником попереднього. Ми боротимемося і надалі!", - продовжує вона.

Трудовий колектив книгарні також сумнівається, що "Міський магазин" буде зорієнтований на продаж книг. "Чому в статуті новоствореного підприємства вказаний пункт про передачу приміщення в оренду? Чому в цьому статуті є пункт про реалізацію товарів промислового виробництва? Все це говорить про те, що ніяких книг там продавати не планують", - переконує Юлія Валова.

Міська влада наполягає на своєму: КП "Міський магазин" буде займатися книжковою торгівлею. У планах – створення мережі муніципальних книгарень, і магазин на вул. Червоноармійській, 6 стане першим із таких закладів.

"У нас є гарний приклад комунальної торгівельної мережі, яка добре функціонує – це аптеки КП "Фармація". Вони продають ліки вітчизняного виробництва за доступними цінами. Вважаємо, що й комунальні книгарні, які запропонують якісну українську літературу, стануть потрібними для киян", – підкреслив заступник голови КМДА Олександр Пузанов. За його словами, урочисте відкриття нової комунальної книгарні відбудеться до Дня визволення Києва. Тобто до 6 листопада. Історія завершилася чи буде далі?