Київ хоче продовжити розвиток інфраструктури

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київська державна міська адміністрація передала на узгодження до Міністерства фінансів свої пропозиції щодо розподілу 4,6 млрд. грн. субвенцій, передбачених для виконання функцій столиці в проекті державного бюджету на 2012 рік. Про це повідомляє журнал Weekly.UA.

Згідно з переліком витрат, який є у видання, велику частину коштів, що виділяються, місцева влада пропонує спрямувати на розвиток дорожнього і комунального господарства – 2,5 млрд. грн.

Зокрема, найбільше - 900 млн. грн. - планується витратити на продовження будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену. У 2012 р., згідно із планами КМДА, вестиметься будівництво ділянки від станції «Виставковий центр» до Одеської площі.

На будівництво об`єктів водопровідно-каналізаційного господарства в планах КМДА передбачено витратити 408,5 млн. грн державних коштів. Значні суми планується спрямувати на дороги: лише будівництво магістралі від Подільського мостового переходу до проспекту Ватутіна і прилеглої транспортної розв`язки забере майже 400 млн. грн.

Другий за обсягом фінансування рядок займає будівництво і реконструкція об`єктів соціально-культурної сфери – на ці цілі планується витрати 1,5 млрд. субвенцій. Найбільша сума в рамках цієї статті буде спрямована на підтримку програми «Доступне житло» - 247,2 млн. грн. Також буде профінансовано будівництво і реконструкція шкіл, медичних закладів.

Ще 584,3 млн. грн. КМДА має намір витратити на впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій. КМДА планує витратити 120 млн. грн. на ремонт сходових майданчиків і освітлення, 160 млн. грн. – на асфальтування прибудинкових територій і міжквартальних проїздів. А на реконструкцію і установлення ліфтів передбачено 170 млн. грн.

Депутат Київради від Блоку Кличка Наталія НОВАК в коментарі Weekly.UA зазначила, що субвенції Києву з держбюджету на 2012 рік майже вдвічі перевищують показник попереднього року. На її думку, уряд таким чином сприяє створенню позитивного іміджу голови Київської міськдержадміністрації Олександра ПОПОВА напередодні виборів мера.

«Йдучи на вибори, киянам потрібно показати конкретний результат роботи, створити видимість того, що в Києві відбуваються зміни», – вважає депутат.