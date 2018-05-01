Ресторани Києва: вечеря в обмін на 3 роки здоров'я

Дослідження, які здійснив проект "Київ без тютюнового диму" спільно з Інститутом раку Розвел Парк (США), показало: у київських кафе та ресторанах, де курять, рівень забрудненості повітря частками PM 2.5 перевищує норму у 12 разів – і складає 124 мкг/куб.м. Максимально допустимою нормою вмісту часток PM 2.5 , яку встановила Всесвітня організація охорони здоров’я для річних середніх концентрацій, є 10 мкг/куб.м (норма для добових концентрацій - 25 мкг/куб.м).

При цьому в залах для некурців у ресторанах, де поруч є зали для курців, рівень забрудненості повітря все одно перевищує норму і становить 45 мкг/куб.м.

Лише в тих закладах, де куріння було повністю заборонено, рівень забруднення відповідав нормам і становив 7 мкг/куб.м.

З червня по серпень 2011 року фахівці проекту "Київ без тютюнового диму" зібрали проби повітря з 40 закладів – ресторанів і кав’ярень Києва. Зібраний матеріал було проаналізовано Інститутом раку Розвел Парк (США).

Київські кафе і бари було досліджено на рівень часток в повітрі PM 2.5 .PM – англійською "particulatematter", тобто завислі у повітрі частинки. Це аерозольні, тобто тверді або рідкі частки, які є настільки малими за розміром (менше 2,5 мікрометрів), що не затримуються у носі чи горлі, і можуть потрапляти глибоко в легені людини і навіть у кров, викликаючи захворювання та передчасну смерть. У приміщеннях їх джерелом є спалювання органічних речовин, наприклад, приготування їжі на вогні або опалювання. Сигаретний дим є основним джерелом часток PM 2.5 в умовах сучасної оселі та громадських місць.

Особливої шкоди завдає перебування у приміщенні, де курять, працівникам закладів: барменам, офіціантам.

- Ресторани та кав’ярні, які поєднують "курящі" і "некурящі" зони, не можуть захистити того, хто не курить. У деяких закладах поділ взагалі умовний, - каже головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто Стойка. – З кожним вдихом у такому приміщенні людина отримує більше 4000 хімічних речовин, із яких більше 50 є канцерогенами. Вторинний дим є основною причиною забруднення повітря на робочих місцях, зокрема, у барах і ресторанах. Частки PM 2.5 ,здатні викликати кашель, прискорене серцебиття, хрипи, "задишку", підвищену втомлюваність, подразнення очей, носової порожнини, а також захворювання легень, приступи астми, гострий/хронічний бронхіт, серцеві захворювання, аритмію, рак, і навіть смерть, наприклад, синдром раптової смерті немовляти. Уявляєте, якої шкоди здоров’ю завдає тривале перебування в димі офіціантам, барменам?

- У Києві зараз діє рішення Київради 2008 року, за яким кафе, бари і ресторани зобов’язані розділяти "курящі" і "некурящі" місця таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на місця для некурців. Але на практиці у більшості випадків ця норма не виконується і відвідувачі, які не курять, змушені все одно дихати димом, – говорить керівник проекту "Київ без тютюнового диму" Тарас Шевченко. – Від пасивного куріння може захистити лише впровадження 100% вільних від тютюнового диму приміщень і прийняття повної заборони куріння у кафе, барах і ресторанах Києва. Тож ми закликаємо депутатів Київради зробити нарешті реальний крок для захисту здоров’я киян і прийняти таке рішення. Це особливо важливо напередодні Євро-2012. Тим паче, що навіть УЄФА оголосила про впровадження повної заборони на тютюн на всіх гостьових стадіонах Євро-2012. А комісар ЄС із питань освіти, культури, багатомовності та молоді закликала влади приймаючих міст забезпечити захист публічного транспорту, фан-зон і зокрема ресторанів від куріння. Ми сподіваємося, що Київ стане прикладом для інших міст України. А гості з Європи під час чемпіонату з футболу зможуть харчуватися в Києві в чистих закладах.

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Для вимірювання концентрації шкідливих часток PM 2.5 і рівня забруднення в повітрі кафе, барів і ресторанів Києва експерти використали спеціальний пристрій – персональний аерозольний монітор TSI SidePak AM510. У кожному з обстежених місць цей монітор було використано для замірів у години найбільшого потоку відвідувачів.

"Київ без тютюнового диму" - проект громадської організації "Інститут Медіа Права", учасника Коаліції "За вільну від тютюнового диму Україну".