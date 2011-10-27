У створенні КП «Жуків острів» відпала потреба

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київрада скасувала своє попереднє рішення від 28 вересня 2006 року про створення комунального підприємства «Жуків острів».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії.

За скасування раніше прийнятого рішення проголосували 96 із 105 зареєстрованих в залі депутатів.

Як зазначається в рішенні, КП «Жуків острів» так і не було створено і не набуло статусу юридичної особи. На сьогодні відпала потреба у створенні такого підприємства і його створення є економічно недоцільним.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Київради від 28.09.2006 було встановлено мінімальний розмір статутного фонду КП «Жуків острів» 5 тис. грн. Також було доручено КМДА здійснити організаційно правові заходи щодо створення цього підприємства, зокрема затвердити статут.