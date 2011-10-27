Київська влада запровадить електронне урядування

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київська міська рада прийняла за основу проект рішення «Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в Києві на 2012-2014 роки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, у Програмі зазначено, що впровадження е-урядування в столиці зробить роботу міської влади більш публічною та прозорою; скоротить термін опрацювання документів, зокрема звернень мешканців міста; скоротить адміністративні витрати; спростить обмін інформацією між державними структурами, бізнесом, громадянами та державними службовцями; забезпечить оперативний доступ до публічної інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Серед напрямків діяльності Програми передбачені такі як:

- розміщення в місті інформаційних кіосків, через які можна буде дізнатися про усі міські новини, соціально-економічний розвиток регіону, переглянути, як опрацьовується звернення громадянина, подати нове звернення чи скаргу, оплатити послуги ЖКГ та інші;

- створення «Електронної картки хворого» для швидкого оперативного реагування із будь-якого місця при наданні невідкладної медичної допомоги;- створення інформаційного ресурсу для туристів.

Заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА відзначила важливе значення Програми, нагадавши, що «електронний уряд» є одним з ключових напрямків Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

«Впровадивши Програму, місто почне процес переходу від паперового до електронного документообігу. Наразі успішний досвід реалізації електронного урядування вже мають багато державних організацій, міські адміністрації та ради різних областей України. Шляхом впровадження європейських стандартів якості електронних адміністративних послуг має рухатись і міська влада Києва. Це значно спросить документообіг як в Київраді, так і між радою та її виконавчим органом – КМДА, що зробить нашу роботу ще більш ефективною. Але головне, що після запровадження Програми кияни матимуть можливість оперативно взаємодіяти з владою, спроститься багато процедур і разом з тим зникне необхідність прямого контакту з державними службовцями», - зазначила Г.ГЕРЕГА.

У цьому ж контексті Київрадою була прийнята за основу і Міська цільова програма з технічного захисту інформації в Києві на 2012-2014 роки, головна мета якої захист інформаційних ресурсів територіальної громади міста Києва.

Протягом 10 днів депутати нададуть пропозиції із зазначених проектів рішень, після чого програми будуть винесені на пленарне засідання для розгляду в цілому.

