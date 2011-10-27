Через недбалість чиновників кияни переплатили мільйони за опалення

13:51, 27 жовтня 2011
Київ
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Міліцією порушено кримінальну справу

Київ. 27 жовтня. УНІАН. У столиці викрито чиновників комунального підприємства, через недбалість яких кияни переплатили понад 20 млн. грн. комунальних платежів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, зокрема, службові особи одного з комунальних підприємств впродовж 2009-2010 років, отримавши від населення кошти за комунальні платежі, не здійснили передбачені перерахунки за спожиту теплову енергію для потреб центрального опалення споживачам, у яких встановлені лічильники.

У результаті останніми зайво було сплачено понад 20 млн. грн. комунальних платежів.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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