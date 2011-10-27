Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київрада надала статуси скверів двом земельним ділянкам, одна з яких між будинками №№ 4 та 8 у провулку Гордієнка у Печерському районі; інша – по провулку Квітневому №№10-12 у Подільському районі Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

Підготовлені проекти рішень підтримані більшістю голосів - 100 та 92 «за» відповідно.

Земельна ділянка на Печерську, яка тепер оголошена сквером, має площу 0,07 га, а земельна ділянка на Подолі – 0,31 га.

Довідка УНІАН. Обидві земельні ділянки були конфліктними, де мешканці протистояли забудовникам. Зокрема, ділянка на Печерську у 2004 році була передана компанії «Гіппократ плюс» на 5 років для будівництва житлового будинку з соціальною інфраструктурою. Зважаючи на закінчення терміну оренди і спротив мешканців, у КМДА було ініційовано рішення відмовити вказаній компанії в продовженні оренди та оголосити ділянку сквером.

Протистояння мешканців будинків №№10-12 Квітневого провулку та фірми, яка намагалася побудувати на місці зеленої зони торгово-розважальний центр, тривало п’ять років. У липні цього року Київрада відмовила ТОВ «Гіппократ плюс» у поновленні договору оренди відповідної земельної ділянки.