У Києві тепер немає вулиці Танкової

Вулиця Танкова, що знаходиться у Шевченківському районі Києва, перейменована на честь українського інженера та авіаконструктора Ігоря Сікорського.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, це рішення сьогодні на пленарному засіданні підтримали 97 депутатів Київради.

Зазначене питання було внесено до порядку денного пленарного засідання у відповідь на звернення Посольства США.

Питання перейменування вулиці було нагальним, оскільки на кінець жовтня заплановане відкриття нового офісу посольства.

Ім’я І.Сікорського для назви вулиці було вибрано не випадково, видатний авіаконструктор працював як в Україні, так і в США, зазначається в повідомленні.

Секретар Київради Галина ГЕРЕГА відзначила, що міська влада з розумінням ставиться до питань перейменувань вулиць і підтримує зміну застарілих назв на більш актуальні. Втім, секретар Київради зауважила, що напередодні чемпіонату з футболу Євро-2012 Київрада намагатиметься уникати перейменувань в центральній частині міста, аби не заплутувати гостей столиці, які подорожуватимуть Києвом згідно зі складеними раніше картами.