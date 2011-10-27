Київські підлітки масово подають до суду на батьків

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Західна «мода» подавати позови щодо власних батьків дійшла і нас. Лише за цей рік близько 20 неповнолітніх у Києві звернулися до суду з позовами про позбавлення своїх мам і тат батьківських прав задля квартир і грошей. Про це пише газета «Сегодня».

Адвокати кажуть, що бум таких заяв почався в останні півроку. А закони, які дозволили дітям судитися з батьками з 14 років, з`явилися ще у 2010 р.

«Сегодня» розшукала дітей, які подали позови до судів Києва з проханням позбавити їхніх мам і тат батьківських прав. Деякі вже навіть виграли їх. «Коли минулого року батьки розвелися, я залишилася жити з мамою і сестрою. А тато - з новою дружиною. Мама почала забороняти мені бачитися з татом, і навіть діставала з мого мобільного сим-карту, щоб я не дзвонила йому. Постійно говорила, що тато мене ненавидить. А коли почула, що я з ним розмовляю по телефону, взагалі вигнала з дому», - розповіла 16-річна Оксана, яка кілька місяців тому виграла суд проти матері, позбавивши її батьківських прав. «Зараз я подаватиму до суду на розподіл майна, тому що я теж маю право на квартиру, де живе мама і сестра», - говорить Оксана.

А ось 17-річна Олена тільки-но почала судитися з батьком. «Коли мама померла, мені було тільки 5 років, і тато мене залишив. Я жила з бабусею весь цей час у Вишневому, під Києвом. Коли вступила до університету в Києві, просила тата, щоб він виділив мені кімнату в своїй квартирі, він відмовився. Аліменти не платив жодного разу, навіть не телефонував ніколи. Ось я і вирішила позбавити його батьківства», - говорить Олена.

14-річна Ганна скаржиться, що її била мама, тому вона й подала до суду: «Я коли хочу поїхати до тата, вона мене не пускає і розпускає руки».

Поки що цих дітей, за даними столичних опікунських рад, близько двох десятків. «У нас в Шевченківському районі з початку року вже двоє дітей зверталися з такими проханнями, і в інших районах десь стільки ж, - сказала співробітниця районної опікунської ради. - Ви розумієте, ми почали зустрічатися з такими випадками, що мама не пустила дитину гуляти, а вона на неї до суду подала! Або тато пішов до іншої, а дитина хоче від нього відмовитися».

«У дітях часто говорить образа. У мене таких 2 справи, - розповіла адвокат і член Асоціації юристів України Ганна БОРЯК. - Діти розповідають різні історії про те, як кривдять їх батьки. Можливо, навіть придумують».

Важливу роль часто відіграє і квартирне питання. Адже, згідно із законом, після позбавлення батьківських прав батька або матір можуть виселити з житла, а нерухомість віддати дитині. Також, відмовившись від батька, можна витребувати велику суму. «У мене три такі справи, - сказала директор адвокатської компанії Антоніна КРУШИНСЬКА. - В одній 14-річна дівчинка подає до суду на тата на позбавлення батьківства і сплату ним аліментів, а також компенсації. Дівчинка відсудить більш як 20 тис. грн.».

Фахівці переконані, що розбирання в суді батьків і дітей траплятимуться щораз частіше.

