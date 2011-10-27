Київрада ліквідувала паркувальні підприємства

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Депутати Київради ухвалили рішення «Про ліквідацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів» задля закріплення їхнього майна за комунальним підприємством «Київтранспарксервіс».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У десятиденний термін райони створять ліквідаційні комісії та закріплять за КП «Київтранспарксервіс» майно підприємств, що залишиться після процедури ліквідації.

За даними КМДА, таке рішення було викликано необхідністю оптимізувати структуру та навести лад у районах, адже сьогодні низка парковок та нічних стоянок працюють нелегально та не здійснюють відрахувань до міського бюджету.

Так, згідно з рішенням, ліквідації підлягає вісім підприємств – у Голосіївському, Деснянському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Подільському районах.