Київрада передала приміщення книгарні "Міському магазину"

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київрада перейменувала комунальне підприємство «Київський центр розвитку рибного господарства» в муніципальний магазин, що розміщуватиметься в приміщенні «Сяйва».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 62 із 95 зареєстрованих в залі депутатів, 33 не голосували.

Згідно з прийнятим рішенням, щойно перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. Розмір статутного капіталу КП «Міський магазин» встановлено в обсязі 1,7 млн. грн. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП «Київжитлоспецексплуатація» на баланс «Міський магазин».

Перед голосуванням окремі депутати намагались переконати присутніх в тому, що це рішення може загострити питання довкола ТОВ «Сяйво», яке тривалий час орендувало приміщення, про які йдеться в проекті. Зі свого боку депутат фракції «Республіка Київ» Олексій ДАВИДЕНКО звернув увагу на те, що в залі присутні, за його підрахунком, лише 49 депутатів, і не зрозуміло, як може бути прийнято позитивне рішення щодо проекту.

Крім того, він наголосив, що зараз питання щодо приміщень «Сяйва» розглядається у судах. На це заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО відповів: «Щодо суду – завжди можна відстоювати». Однак, за його словами, на сьогодні міська влада має діюче рішення суду, на підставі якого вчиняє законні дії.

Між тим депутат з фракції «Спортивний Київ» Віктор ГРИНЮК висловив переконання, що підготовлений проект необхідно приймати і якомога швидше відкривати книгарню. Тоді, за його словами, кияни відразу переконаються в «чистих намірах» столичної влади. Якщо ж, додав він, влада міста не права, то її виправить прокуратура і суд.

Як повідомляв УНІАН, трудовий колектив «Сяйва» просив Київраду продовжити йому термін оренди на приміщення крамниці за адресою: вулиця Червоноармійська, 6.

Колектив книгарні звернувся до депутатів Київради з проханням 27 жовтня на сесії не передавати приміщення крамниці, яке “Сяйво” орендувало 50 років, комунальному підприємству до ухвалення судом рішення щодо продовження терміну оренди.

За словами адвоката трудового колективу книгарні «Сяйво» Олега КОРОЛЯ, 27 жовтня має відбутися засідання суду щодо продовження терміну оренди вказаного приміщення в центрі міста товариством з обмеженою відповідальністю “Сяйво”.

Він звернув увагу, що зараз справа про оренду приміщення магазину розглядається вже в апеляційній інстанції, а на попередніх судових засіданнях були прийняті рішення на користь “Сяйва”.

«Договір оренди є подовженим за законом, за Конституцією України. В дійсності йде відверте знущання над законом, нехтування, свавілля саме з ініціативи юристів КМДА і пана ПУЗАНОВА…», - заявив О.КОРОЛЬ.

“Єдине, що ми просимо, - повернути колектив, який викинули рейдери на вулицю у 2010 році, в книгарню, та повернути ті книжки, які були в магазині... 60 тис. книжок...“, - підкреслив адвокат.

Раніше, 19 жовтня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ заявляв, що депутати Київради 27 жовтня розглянуть проект рішення про передачу приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6, відоме як приміщення книгарні “Сяйво”, комунальному підприємству «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного комунального книжкового магазину.

«Потрібно поставити крапку в питанні приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», – наголосив О.ПУЗАНОВ.