У столиці буде створено ІТ-інкубатор

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація планує створити бізнес ІТ-інкубатор.

Про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу «Made in Kiev: Пріоритети інноваційного розвитку 2012», організованого спільно з конкурсом «Інноваційний прорив», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, бізнес ІТ-інкубатор планується на території вагонного депо Київ-Пасажирський, а саме депо передбачається перенести на територію між Жулянським мостовим переходом та м. Вишневе.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що місто підтримує ідею винесення промислової зони з центру та будівництво на її місці сучасного технопарку поруч із Київським національним університетом ім. Т. Шевченко та Київським національним технічним університетом «КПІ».

«Перенесення цього депо ще в радянський час планувалося на територію між Жулянським мостовим переходом та м. Вишневе. Місце, на якому наразі розташоване депо, ідеальне для технопарку. Це центр міста, поруч розташовані великі університети, гуртожитки», - пояснив він.

Р.КРАМАРЕНКО зазначив, що високий рівень наукової та освітньої бази в Києві сформували велике число фахівців, які вже сьогодні помітно впливають на світову ІТ-індустрію.

***Наразі земельна ділянка, на якій розміщується вагонне депо, перебуває у власності «Укрзалізниці».