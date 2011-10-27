Київ. 27 жовтня. УНІАН. У Києві вночі горіло Лук’янівське СІЗО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, інформація про пожежу в Київському слідчому ізоляторі по вул. Дегтярівській,13, Шевченківського району столиці надійшло 27 жовтня о 02.58.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в підсобному приміщенні. Жертв та постраждалих немає.

До розслідування факту пожежі представники Головного управління МНС України в м. Києві не залучались.

Пожежу ліквідовано о 03.44 одним відділенням пожежно-рятувальних підрозділів ГУ МНС в Києві.

Як повідомлялося, в Лук`янівському СІЗО під арештом перебувають, зокрема, екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

