У Київраді обіцяють не змінювати статус "Сяйва"

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Секретар Київради Галина ГЕРЕГА запевняє, що магазин, який раніше називався «Сяйво», не змінить свій статус і буде ще кращим за попередню книгарню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу перед початком засідання Київради.

На запитання журналістів прокоментувати проект рішення щодо «Сяйва», який виноситься на сьогоднішнє засідання сесії Київради, вона сказала, що комунальне підприємство «Київський міський центр розвитку рибного господарства» з моменту свого створення не працювало жодного дня. «Воно має чистий баланс. А ви знаєте, відкриття нового підприємства тягне за собою додаткові затрати. Тому прийнято рішення, щоб не витрачати кошти, перейменувати це підприємство в «Комунальний магазин», де буде розташований той самий книжковий магазин», - пояснила Г.ГЕРЕГА.

За її словами, мета, яку переслідує міська влада, приймаючи відповідні рішення, – зберегти статус магазину книги. «Ніхто не буде продавати там рибу, продавати чи робити щось інше. Статус його залишиться таким, як був», - наголосила Г.ГЕРЕГА.

Вона звернула увагу, що Київрада на минулому засіданні виділила кошти на ремонт магазину. «Він буде ще кращим, більш сучасним», - запевнила секретар Київради.

На запитання журналістів, що буде з трудовим колективом «Сяйва», вона відповіла: «Колектив залишиться, я думаю».

Як повідомляв УНІАН, трудовий колектив «Сяйва» просить Київраду продовжити йому термін оренди на приміщення крамниці за адресою: вулиця Червоноармійська, 6.

Колектив книгарні звернувся до депутатів Київради з проханням 27 жовтня на сесії не передавати приміщення крамниці комунальному підприємству до ухвалення судом рішення щодо продовження терміну оренди.

За словами адвоката трудового колективу книгарні «Сяйво» Олега КОРОЛЯ, 27 жовтня о 10.00 має відбутися засідання суду щодо продовження терміну оренди вказаного приміщення в центрі міста товариством з обмеженою відповідальністю “Сяйво”.

Він звернув увагу, що зараз справа про оренду приміщення магазину розглядається вже в апеляційній інстанції, а на попередніх судових засіданнях були прийняті рішення на користь “Сяйва”.

«Договір оренди є подовженим за законом, за Конституцією України. В дійсності йде відверте знущання над законом, нехтування, свавілля саме з ініціативи юристів КМДА і пана ПУЗАНОВА…», - заявив О.КОРОЛЬ.

Він також звернув увагу, що питання щодо “Сяйва” в порядку денному сесії Київради включено, як перейменування КП “Міський центр розвитку рибного господарства” на міський магазин. У ньому також йдеться про передачу цьому КП приміщення на вул. Червоноармійській, 6, яке “Сяйво” орендувало 50 років.

“Єдине, що ми просимо, - повернути колектив, який викинули рейдери на вулицю у 2010 році, в книгарню, та повернути ті книжки, які були в магазині... 60 тис. книжок...“, - підкреслив адвокат.

Раніше, 19 жовтня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПУЗАНОВ заявляв, що депутати Київради 27 жовтня розглянуть проект рішення про передачу приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6, відоме як приміщення книгарні “Сяйво”, комунальному підприємству «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного комунального книжкового магазину.

«Потрібно поставити крапку в питанні приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», – наголосив О.ПУЗАНОВ.

