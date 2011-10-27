Податківці виявили у столиці нелегальні пункти обміну валюти

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Співробітниками податкової міліції міста Києва виявлено 2 нелегальні пункти обміну валюти.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у Києві, в ході перевірки інформації щодо існування незаконного пункту обміну валюти, було виявлено 2 «обмінки», які працювали без будь-яких дозвільних документів.

Знаходилися вони навпроти залізничного вокзалу. Псевдо-бізнесмени лише на 2 пунктах обміну заробляли до 100 тисяч гривень за місяць, вводячи в оману людей. Адже курс покупки долара США, наприклад, у них був зафіксований на цифрі 7,099, тоді як реальний курс становить 7,999. Таким чином громадяни, які, не розібравшись, здавали валюту по такому грабіжницькому курсу, втрачали на обміні 100 доларів США до 100 гривень.

З пунктів обміну валют вилучено російські рублі, гривні, євро та долари США на загальну суму 100 тисяч гривень.

За даним фактом проводиться перевірка згідно статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

Всього ж на сьогодні податківцями столиці виявлено 65 фактів незаконного обміну валюти.