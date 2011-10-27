"Київпастранс" розраховується за боргами по зарплаті

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Співробітники комунального підприємства «Київпастранс» отримали заробітну плату за серпень та вересень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, проблему вирішено за рахунок отриманої субвенції з державного бюджету на компенсацію пільгового проїзду у розмірі 40 млн. грн., яку було виділено урядом за ініціативи голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Так, 26 жовтня комунальне підприємство «Київпастранс» повністю погасило заборгованість із виплати зарплати працівникам за серпень 2011 року. Також виплачено 98% зарплати за вересень, залишок заробітної плати буде виплачено впродовж наступних двох робочих днів.