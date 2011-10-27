Київська влада повинна почути думку кожного киянина

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Київська «Батьківщина» пропонує відновити процедуру громадського обговорення проектів розміщення об’єктів містобудування.

З відповідною ініціативою звернеться до Київради на сесії фракція «БЮТ-Батьківщина», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина».

У «Батьківщині» вважають, що поновлення громадських слухань призупинить процеси хаотичної забудови міста, особливо його історичної частини, дозволить членам територіальної громади визначати доцільність новобудов та контролювати проектні пропозиції забудовників.

За словами народного депутата Юрія ОДАРЧЕНКА, Київрада повинна відновити процедуру громадських слухань, яка була усунена внаслідок прийняття у лютому цього року Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

«Цей Закон фактично нівелює права громадськості на вільне обговорення та проведення громадських слухань щодо забудов – громада не впливає, а іноді навіть не знає, який «монстр» архітектурного мистецтва, цеглина за цеглиною, зводиться у дворі», - пояснює депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО радить столичній владі враховувати думку громадськості, щоб уникати таких крайніх форм протесту, як зі скандальним будівництвом торговельного центру по проспекту Маяковського, 40, - з побиттям громадян.

«Влада вже мала б зрозуміти, що коли на думку киян «плюють» і забудовують дитячі та спортивні майданчики, сквери та рекреаційні зони, тих, хто мовчатиме, не буде» - підкреслив голова столичної «Батьківщини».

Якщо депутати Київради підтримають ініціативу і проголосують за відновлення громадських слухань, КМДА має подати звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зазначив він.