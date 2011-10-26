Оболонь обіцяють перетворити на екозону

Голова Оболонської райдержадміністрації Василь АНТОНОВ проінспектував господарство району та перевірив роботу комунальних служб.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, зокрема, він побував у дворах на просп. Героїв Сталінграда та вул. Прирічній, де працівники обслуговуючого КП спільно з мешканцями облаштували екологічні зони.

«Ми повністю підтримуємо ініціативу Олександра ПОПОВА повернути Києву звання найзеленішої європейської столиці. Колись і Оболонський район був одним із найбільш квітучих, проте сьогодні, на жаль, більшість зелених зон – занедбані. Але за підтримки оболонців ми поступово змінюємо ситуацію”, - сказав він.

Голова адміністрації повідомив, що зараз розробляються проекти озеленення і благоустрою кожного двору, проводяться консультації з мешканцями. Паралельно ведеться робота з виконання запланованих робіт: висаджуються клумби, газони, встановлюються огорожі.

“Також облаштовуємо сучасні дитячі майданчики та лави для відпочинку, закупівлю яких фінансує столична адміністрація. Таким чином, на колишніх пустирях з’являються екологічні зони, які не лише милують око, а й позитивно впливають на екологію району», – запевнив В.АНТОНОВ.

Він додав, що у найближчих планах – реконструкція спортивних майданчиків та облаштування тренажерних залів під відкритим небом.

Голова району також зустрівся з мешканцями будинків на вул. Прирічній, які звернулися з проханням відгородити прибудинкові території від проїжджої частини, щоб самовільне паркування автівок не псувало благоустрій та не заважало батькам з дітьми користуватися дитячими майданчиками у дворах.

Тут же, на вул. Прирічній, нещодавно завершили асфальтування прибудинкових територій. Загалом, за словами В.АНТОНОВА, уже замінили близько 1 тис. кв. м. асфальтного покриття. Ремонтні роботи тривають і в інших дворах району.

«Усі будинки на Оболоні сьогодні з теплом. Єдина проблема – відсутність нормальної циркуляції гарячої води у мережах. Але ми над цим працюємо спільно з «Київенерго». Позитивний також той факт, що, перевіряючи труби напередодні опалювального сезону, ми дійшли висновку: мережі знаходяться у хорошому стані, тому із початком пуску теплоносія у будинки поривів було зафіксовано дуже мало, та й ті уже всі ліквідовані, як і доручав нам Олександр ПОПОВ», – зауважив голова району, розповідаючи про хід опалювального сезону у районі.

Нагадаємо, О.ПОПОВ доручив головам районів, керівникам енергопостачальних підприємств, керівникам комунальних служб, які причетні до проходження опалювального сезону, особисто контролювати усунення поривів та аварій на тепломережах, а також прискіпливо слідкувати за благоустроєм районів.