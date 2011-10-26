Експерти пропонують Києву 3-5 показових проектів ДПП

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Експерти пропонують Києву залучити інвесторів за допомогою запуску 3-5 показових проектів державно-приватного партнерства (ДПП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні круглого столу на тему «За чий рахунок розвивати столицю: за рахунок держави чи приватних інвесторів?», проведеного в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна.

Як підкреслив представник компанії BCG Сергій ПЕРАПЕЧКА, Києву вкрай важливо повернути довіру інвесторів, а також навчитися працювати з інвесторами. «На даний момент ні для кого не секрет, що великі інвестиційні проекти, пов`язані з державно-приватним партнерством, проходять не так швидко як хотілося б», - сказав він.

За словами С.ПЕРАПЕЧКИ, щоб влада та інвестори навчилися працювати один із одним, їм необхідно обрати декілька пріоритетів. «Ми, група розробників «Стратегії розвитку Києва», вважаємо, що на наступний рік необхідно виділити 3-5 проектів, які передбачають приватні інвестиції, однаково цікаві як місту, так і інвестору, де можна якимось чином уже сьогодні прорахувати потенційну вигідність вкладень для того, щоб було про що розмовляти з бізнесом. Якщо обрати ці пріоритети, виділити як паритет влади і підтвердити свій намір у зафіксований термін реалізувати це, то це буде реально великим кроком уперед. Це буде можливість місту навчитися, відпрацювати систему, як взаємодіятиме місто з інвестором з усіх питань», - сказав він.

С.ПЕРАПЕЧКА припускає, що у міста може бути й більше проектів такої співпраці, «але велика кількість дає мало можливостей навчитися і відновити довіру».

«А якщо вибрати обмежену кількість, призначити відповідальних, постаратися відпрацювати публічно, тоді зміняться відносини бізнесу й влади. Місто виграє. І вдасться відновити ту довіру, якої зараз не вистачає», - підкреслив С.ПЕРАПЕЧКА.

За його словами, якщо буде хоч декілька прикладів позитивної взаємодії, місто завжди зможе показати їх будь-якому інвестору, всім представникам влади, які не були залучені раніше.

Програмний директор фонду «Ефективне управління» Андрій ЛОБАЧ погодився з цими словами й підкреслив, що приватний партнер піде на співпрацю, якщо буде впевнений, що отримає прибуток, і влада повинна розуміти це в першу чергу.

За його словами, інтерес влади, зокрема, полягає в тому, що при ДПП на 25% у середньому знижується собівартість проектів, оскільки «приватний інвестор, як правило, краще розуміє, а отже, механізми економії коштів і терміни введення в експлуатацію скорочуються в середньому на 30%».

«У Києва є величезний потенціал для залучення приватного сектора до підвищення ефективності послуг, що надаються. У нас 95% тепло-, водо-, каналізаційних мереж і 70% транспортної інфраструктури. Тут співвідношення може бути на користь приватного інвестора», - сказав А.ЛОБАЧ.

На його думку, пілотні проекти міста повинні бути нескладними й прозорими.

За словами представника фонду «Ефективне управління», необхідні також деякі зміни до законодавства України на державному рівні, й це стосується, перш за все, тарифів. «Так, нинішнє законодавство не дозволяє довгострокове планування інвестицій приватних інвесторів і не є привабливим», - сказав А.ЛОБАЧ.

Як зазначив голова напрямку інфраструктури та енергетики ЄБРР в Україні Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ, важливо також, щоб представники органів влади, зайняті в проектах, були мотивовані для отримання позитивного результату, й повинна бути воля влади, щоб виконати поставлене завдання.

«Повинні відбутися зміни в мисленні. Бізнес більше не сприйматиметься «дійною коровою», яку можна доїти і офіційно до бюджету, і неофіційно в кишеню. А він буде реальним рівноправним партнером, якого потрібно ще й залучити», - додав представник ЄБРР.

За словами М.МАГАЛЕЦЬКОГО, ЄБРР не брав участі у ДПП в Україні через те, що з 90-х років немає жодного позитивного прикладу, але є негативні, коли співпраця закінчувалася конфліктом між державою та інвестором і нереалізованим проектом.

Однією з основних проблем, які повинна вирішити держава, щоб залучити інвесторів, М.МАГАЛЕЦЬКИЙ назвав деполітизування тарифної політики, оскільки зараз перегляд тарифів прив`язаний до виборів. «Інвестор зацікавлений в отриманні прибутку від вкладених грошей, а це залежить від менеджменту і тарифної політики», - зазначив М.МАГАЛЕЦЬКИЙ. Друга проблема, за його словами, - це підготовка проектів, за якими залучається інвестор.

На думку експертів, найцікавішими сферами, в яких Київ може залучати приватні інвестиції, є водовідведення, водопостачання, постачання електрики, тепло, збір сміття та його переробка, транспорт, обслуговування паркингів і доріг.