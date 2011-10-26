В Києві відбудеться новий марш на захист міста

Київ. 26 жовтня. УНІАН. В Києві 29 жовтня відбудеться марш захисників зелених зон, а також проти «Генплану-2025».

Як інформує громадський рух “Захистимо старий Київ”, марш розпочнеться о 12.00 театралізованою ходою від пам’ятника Ярославу Мудрому (м. Золоті Ворота) до Арки дружби народів. Там о 13.00 розпочнуться громадські слухання з приводу "Генплану 2025".

Як зазначається в повідомленні, найближчими тижнями в Києві планують затвердити новий генеральний план міста, розрахований на період до 2025 року при тому, що існуючий Генплан Києва розрахований до 2020 року.

Учасники Маршу вважають, що новий Генплан є спробою узаконити відведення земельних ділянок в парках, скверах і історичних ареалах, легалізувати накрадене попередніми поколіннями корупціонерів та створити можливості для комфортного грабунку столиці у майбутньому.

Захисники заявляють, що відносно сотень земельних ділянок в Києві тривають суди і деякі з них (парк Покал, Жуків острів, околиці музею Пирогів тощо) вже вдалось відбити у «молодої команди і Ко», тому що ці землевідведення суперечать чинному Генплану. “Якщо буде затверджений новий генплан, всі інші суди будуть програні, тому що всі незаконні земле відведення стануть законними”, - наголошують активісти.

Новий Генплан, за їх твердженням, є геноцидом зелених зон Києва. “Передбачається знищення 7% парків, скверів та інших насаджень. Постраждають практично усі зелені зони у центрі міста та більшість на його околицях. В них заплановано звести торгово-розважальні комплекси, офіси та багатоповерхові житлові будинки”, - говориться в повідомленні “Збережи старий Київ”.

Також активісти заявляють, що новий Генплан “є благословінням подальшій забудові історичних святинь Києва”.

Вони заявляють, що “Генплан-2025" не можна вважати справжнім, тому що: не зроблено аудит виконання чинного Генплану - а отже, “нема підстав, що новий буде краще. Влада приховує реальні причини забудовницького свавілля”; не проведено аудиту стану зелених зон Києва, розрахунки та планування розвитку зелених насаджень робиться на основі застарілих даних.

Активісти вимагатимуть відхилення проекту і того, щоб новий Генплан розроблявся “лише після повернення накрадених земель та проведення незалежного аудиту нинішнього стану міста”.