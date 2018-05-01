10 способів витрачати гроші з думкою про довкілля

Ми звикли при виборі того чи іншого продукту зважати на два фактори: ціна та якість. Було б дуже добре для навколишнього середовища (та й для людини в ньому), якби кожен з нас у повсякденному житті під час прийняття рішення про купівлю того чи іншого продукту зважав не лише на якість та ціну, а й вплив продукту на природу.

Ось 10 простих способів витрачати гроші з думкою про довкілля:

1. Перш за все, потрібно звертати увагу на фізичні та хімічні характеристики продукту й не купувати товари, які містять шкідливі для здоров’я людини та природи речовини: шкідливі харчові добавки, шкідливі домішки у косметиці та миючих засобах, генетично модифіковані організми тощо.

2. Обирати серед аналогів більш дружні для довкілля альтернативи: енергозберігаючі лампи замість звичайних, ноутбуки замість настільних персональних комп’ютерів, побутові прилади найвищого класу енергозбереження, офісний папір із вторинної сировини тощо.

3. Купувати товари та користуватись послугами компаній, що впровадили та підтримують екологічні системи менеджменту: ISO 14 000 і/або EMAS. Це не забезпечує дружність до довкілля товарів та послуг, проте свідчить про наявність на підприємстві чіткої екологічної політики, яка спрямована на постійне вдосконалення екологічних показників діяльності.

4. Звертати увагу на наявність на продуктах екологічного маркування: "Екологічно чисто та безпечно", Energy Star.

5. Знайомитись з різноманітними рейтингами екологічних товарів від визнаних у світі організацій. Прикладом може бути рейтинг екологічної електроніки від Greenpeace.

6. Купувати те, що виробляється ближче. Майже ідентичні товари в супермаркеті можуть бути виготовлені у вашому місті або привезені за сотні чи навіть тисячі кілометрів. Уявіть скільки палива та енергії витрачено на транспортування!

7. Не купувати сміття: не обирайте продукти з великими упаковками (особливо актуально для дитячих іграшок), не купуйте речі, які насправді вам не потрібні. Все це дуже скоро потрапить на смітник.

8. Обирайте речі, які в подальшому можна повторно використати або віддати на повторну переробку.

9. Купуйте продукти соціально відповідальних компаній, які популяризують екологічну відповідальність бізнесу.

10. Й останнє, власне пов’язане не з купівлею товарів та послуг, а з добрими намірами. Кожен, хто хоче витрачати гроші з думкою про природу, може підтримати фінансово будь-яку екологічну громадську організацію України. Отримавши детальний звіт про використані кошти, Ви зможете бути впевнені, що гроші витрачені з користю для довкілля.