Інвентаризація виявила зникнення в Києві 52 пам’яток археології

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Інвентаризація центрального історичного ареалу Києва виявила зникнення 52 пам’яток археології.

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ під час обговорення Історико-архітектурного опорного плану Києва, який є складовою Генерального плану до 2025 року, на Консультативній раді Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА).

«В нас є хороша новина – в Києві з 2042 археологічних пам’яток все ж залишилось 1990 пам’яток, з яких лише 13 – в критичному стані. Тож рейдерам і забудовникам ще нищити їх і нищити», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Голова комісії наголосив на тому, що потрібно звернути особливу увагу на іншу цифру: за останні роки в Києві зникло 52 пам’ятки. Це лише ті пам’ятки, які мали офіційний статус, підкреслив він.

«Додайте до цього безліч будинків, які на догоду їх власників - що мріяли їх знести - не отримали цього статусу або були позбавлені статусу пам’ятки», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат Київради переконаний, що кияни «повинні стати поперек шляху влади і забудовників, бо іншого способу врятувати Київ немає. Оскільки, ні КМДА, ні Київради на це не спроможні».