Влада має намір прийняти програму енергоефективності на 5 років

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Влада Києва має намір прийняти найближчим часом «Регіональну програму підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, програма розроблена

за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА Головним управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження. Передбачено, що вона дозволить підвищити ефективність використання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, паливно-енергетичному комплексі та у промисловості міста в цілому. Зокрема, йдеться про економію до 50% коштів, виділених на утримання бюджетних установ.

Впровадження Програми стане можливим, якщо депутати Київради підтримають її.

Як інформуют ьв КМДА, серед запланованих заходів в рамках Програми передбачено: утеплення фасадів житлових будинків; оновлення покрівель; встановлення будинкових лічильників; теплоізоляція дахів; модернізація системи освітлення у навчальних закладах тощо.