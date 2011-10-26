Цього тижня у місті відбудеться 16 сільськогоспярмарків

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Цього тижня у Києві відбудеться 16 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, у місті 28 та 29 жовтня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Так, у п’ятницю, 28 жовтня, ярмарки можна буде відвідати: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109; у Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1; у Печерському районі на вул. Кутузова, 9; у Подільському районі на просп. Правди, 5-11; у Солом’янському районі на вул. Козицького.

У суботу, 29 жовтня, ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на Стратегічному шосе,6; у Дарницькому районі на вул. Ревуцького, 23-35; у Деснянському районі на вул. Сабурова (у межах вул. Бальзака та пр. Маяковського); у Дніпровському районі на бульварі Давидова, 1-9; в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі на вул. Первомайського; у Подільському районі на вул. Межовій, 25;

у Святошинському районі на вул. Семашка, 21; у Солом’янському районі на вул. Стадіонній (у межах вулиць Урицького та Богданівської); у Шевченківському районі на вул. В. Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.