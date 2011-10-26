Рейд з перевірки роботи банків
17:20, 26 жовтня 2011Київ
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27 жовтня об 11.00 розпочнеться рейд-перевірка на тему «Дотримання вимог закону – запорука надійних стосунків між банком та споживачем». Комітет по контролю над банківськими установами спільно з представниками Головного управління з питань захисту прав споживачів має на меті розпочати проведення рейдів перевірок щодо дотримання банками норм чинного законодавства з метою виявлення порушень та вжиття заходів для їх усунення.
Збір учасників рейду відбудеться на вул. Глибочицькій, 16 (поблизу кінотеатру «Київська Русь»).
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