Рейд з перевірки роботи банків

27 жовтня об 11.00 розпочнеться рейд-перевірка на тему «Дотримання вимог закону – запорука надійних стосунків між банком та споживачем». Комітет по контролю над банківськими установами спільно з представниками Головного управління з питань захисту прав споживачів має на меті розпочати проведення рейдів перевірок щодо дотримання банками норм чинного законодавства з метою виявлення порушень та вжиття заходів для їх усунення.

Збір учасників рейду відбудеться на вул. Глибочицькій, 16 (поблизу кінотеатру «Київська Русь»).