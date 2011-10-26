Мазурчак пообіцяв пляшку тому, хто знайде будинки без тепла

Київ. УНІАН. 26 жовтня. Основною проблемою відсутності тепла у деяких будинках Києва є пориви мереж, а не затримка із запуском опалювального сезону. Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

«Цього року ми почали опалювальний сезон з 5 жовтня – запустили всі дошкільні, шкільні і лікувальні заклади. За два дні до початку опалювального сезону – а офіційно він починається з 15 жовтня чи тоді, коли температура нижче 8 градусів тримається протягом 3 діб, а до 15 числа не було такого, в нас вже було підключено до тепла більше 80 % будинків. На 15 жовтня в нас було включено вже більше 90 %, і на 17 жовтня у нас залишилося порядку 170 будинків, де були пориви, і ці пориви ліквідовуються», – зазначив О.МАЗУРЧАК.

«Те, що кияни мерзли – це поодинокі випадки, пов’язані з поривами і ліквідацією цих поривів», – підкреслив він.

«Тому, якщо сьогодні ви мені знайдете 5 будинків у місті, де не було запущено тепло, я вам виставляю пляшку коньяку», – сказав О.МАЗУРЧАК.

На думку першого заступника голови КМДА, цьогорічний опалювальний сезон розпочався «без великих проблем». Цього вдалося досягнути завчасними роботами та значним фінансуванням відновлення мереж.

«Цього року було витрачено близько 405 млн. грн. на відновлення мереж. Це сумарно все, що було вкладено за 5 останніх років. Але на відновлення 4500 км мереж, 80 % яких знаходяться у дуже складному і зношеному стані, потрібні мільярди. Відповідно, будь-які різкі кроки щодо запуску такого величезного міста, призводять до зміни тиску і великої кількості поривів», – наголосив він.

За інформацією генерального директора ПАТ «Київенерго» Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, щороку його компанія змушена ліквідовувати більш як 8000 поривів.

«За добу це 23 аварії. І ця кількість постійна, що пояснюється технічним станом мереж. Рекордну кількість мереж було відремонтовано і модернізовано у цьому році – 28 кілометрів. Це практично у 8 разів більше, ніж у минулий період. І в нас є плани на наступний рік – збільшити інвестиційну програму і довести її до 600–800 млн. грн.», – сказав він.

На думку голови Святошинської РДА у м. Києві Сергія РЮМШИНА, проблема з поривами у Києві в тому, що старіння мереж відбувається значно швидше, ніж їх відновлення.

«І якщо не буде у тарифах складової на відновлення, то ми цю проблему будемо мати все життя», – наголосив він.

Проте чиновник так само підкреслив високий рівень підготовки до цьогорічного опалювального сезону: «Підготовка в цьому році набагато краща, ніж в минулому. Ми це відчуваємо по пуску. І цього року значно менше поривів. Якщо у минулому році 40–50 будинків кожен день ставало по поточним аварійним ситуаціям, то в цьому році, от сьогодні – лише три будинки», – сказав голова РДА.