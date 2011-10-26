Дитлікарні і пологові будинки отримали імунобіологічні препарати

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Дитячі лікувально-профілактичні заклади і пологові будинки Києва отримали імунобіологічні препарати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними Головного управління охорони здоров’я КМДА, для проведення профілактичних щеплень, зокрема, дитячому населенню, лікувально-профілактичні заклади і пологові будинки Києва отримали імунобіологічні препарати. Препарати, поставлені Міністерством охорони здоров’я України, закуплені у централізованому порядку за кошти державного бюджету.

На сьогодні пологові будинки та дитячі лікувально-профілактичні заклади столиці забезпечені вакцинами для профілактики: туберкульозу; гепатиту В (для новонароджених); поліомієліту; кашлюку, дифтерії та правця з ацелюлярним компонентом (Інфанрикс); паротиту; краснухи; кору, паротиту та краснухи (комбінована вакцина Пріорикс).

Також наявна комбінована вакцина (Пентаксим) для імунопрофілактики кашлюку, дифтерії, правця, гемофільної інфекції та поліомієліту.

Як запевнили у профільному управлінні КМДА, постачання імунобіологічних препаратів для профілактики інфекційних захворювань триває.