У Києві студент авіауніверситету випав з балкона гуртожитку

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні вночі 21-річний студент Національного авіаційного університету випав з балкона на третьому поверсі гуртожитку. Хлопець з численними травмами перебуває у реанімації.

Про це повідомляє "Українській правда. Київ" з посиланням на начальника прес-служби столичної міліції Володимира ПОЛІЩУКА.

За його словами, надзвичайна подія трапилася після третьої години ночі.

"О 3.12 до чергової частини Солом`янського райуправління міліції надійшло повідомлення лікаря швидкої про те, що до лікарні № 17 у відділення політравми доправили студента 1989 року народження (4 курс) з діагнозом: відкрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, перелом кісток тазу, алкогольне сп’яніння", - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він додав, що після опитування свідків на місці події з`ясувалося, що невелика компанія студентів відпочивала у кімнаті потерпілого, пили, жодних конфліктів не було, але через деякий час вирішили спуститися з балкона третього поверху за випивкою.

"Коли один зі студентів спустився до 2-го поверху, почав спускатися потерпілий. Він не втримався і впав з 3-го поверху. Товариш відразу викликав швидку", - сказав В.ПОЛІЩУК.

За цим матеріалом наразі проводиться перевірка. Хлопець перебуває в реанімації.

В.ПОЛІЩУК нагадав, що минулого року в одному з гуртожитків помер студент, який курив на балконі і випав звідти.