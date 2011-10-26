Сергієнко: Концепція розвитку Києва до 2025 року є нереальною

- Концепція розвитку Києва до 2025 року - це довга окрема розмова, і краще її вести із олівцем в руках. Якщо коротко, це – піар-акція, направлена на обіцянки кращого життя майбутнього, перевірити виконання яких неможливо, бо відбудеться ще пару президентських виборів, невідомо скільки виборів ВР, Київради.

Маленькі ілюстрації. Тим планом пообіцяли розширення доріг в три рази в існуючих кордонах міста. Уявіть, що кожну дорогу в місті Київ слід зробити втричі ширшою. Зробити це абсолютно нереально. У центральних районах стала інфраструктура. Ніхто ж зносити будинки не буде. Ви ж не будете їздити по тротуарах... Що стосується навколишніх районів, то там закладені нормальні розміри доріг. А що стосується промислових зон, то там не набудується стільки доріг, що втричі "розширить" усі столичні дороги…

Чи навіщо збільшувати в 5 разів кількість музеїв? Вибачте, у нас не вистачає бюджету на ті, які вже є. Нові музеї, якщо і будуть, то це будуть приватні музеї на основі приватних колекцій багатих українців, таких, як Пінчук, Андрієвський, Фельдман.

...Стратегія - це привід їздити по районах, розказувати стареньким бабусям, яке красиве буде життя, коли їх, вибачте, вже не буде на цьому світі...

Олександр Сергієнко, директор аналітичного центру Інститут міста