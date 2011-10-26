Київська влада готує "сани влітку"

Київ, 26 жовтня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація планує до кінця року закупити снігоприбиральну техніку на суму 10 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це заявив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК під час урочистостей з нагоди професійного свята працівників транспортної галузі.

"Враховуючи те, що наприкінці попереднього року ми закупили снігоприбиральну техніку більше, ніж на 60 млн. грн., а цього року придбаємо ще на 10 млн. грн., впевнений, утримання доріг у зимовий період пройде на належному рівні", – сказав О.МАЗУРЧАК.

У свою чергу генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Георгій ГЛІНСЬКИЙ зауважив, що транспортники і надалі робитимуть все від них залежне для забезпечення комфортного пересування громадян автомобільними шляхами столиці.

О.МАЗУРЧАК вважає, що транспортники можуть пишатися своїми цьогорічними досягненнями. Зокрема, йдеться про реконструкцію важливих для міста об’єктів, таких як проспект Миколи Бажана, вулиця Черновоноармійська, бульвар Лесі Українки тощо. Крім того, зведені транспортні розв’язки на Московській площі та поблизу станції метро "Дніпро", відремонтовано понад 500 тисяч квадратних метрів доріг.

З нагоди відзначення професійного свята О.МАЗУРЧАК вручив автомобілістам і дорожникам Києва Почесні грамоти Київської міської державної адміністрації.

