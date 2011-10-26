Київ очікує на кіотські кошти

Київ, 26 жовтня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація пропонує Київраді схвалити проект рішення "Про реалізацію проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій" для вирішення екологічних проблем української столиці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

В КМДА переконані, що реалізація проектів цільових зелених інвестицій дозволить скоротити антропогенні викиди в атмосферу, покращити функціонування систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення.

"Залучення коштів зелених інвестицій посприяє не лише скороченню викидів парникових газів, а й підвищенню ефективності використання енергетичних ресурсів, зменшенню питомих енерговитрат у системі тепло- та водопостачання. Тому КМДА готова у стислі терміни підготувати названі проекти до схвалення Державним агентством екологічних інвестицій України", - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на засіданні у Бонні Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (РКЗК ООН) тимчасово припинив участь України у міжнародній торгівлі викидами парникових газів за порушення правил надання звітності щодо викидів ПГ за Кіотським протоколом.

Водночас Міністерство екології та природних ресурсів України сподівається на якнайшвидше скасування цього рішення.

"На жаль, помилки минулого уряду створюють проблеми щодо реалізації Кіотського протоколу в Україні", - сказав міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, нагадавши, що Комітет визнав некоректним ведення Україною Кадастру викидів парникових газів до 2008 року.

За його словами, на одному з найближчих засідань Комітет розгляне звіт України про ведення Кадастру викидів парникових газів до 2010 року. "Переконаний, що коли Комітет розгляне звіт про ведення Кадастру викидів парникових газів у 2010 році, всі проблемні питання будуть зняті. Це відбудеться найближчим часом", - переконаний М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.