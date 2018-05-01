Столичні чиновники встановили стеження за комунальниками

Перший заступник голови міськадміністрації Олександр Мазурчак особисто переглядає відеоролики, як ремонтуються труби в місті.

Опалювальний сезон вже в розпалі. Чиновники рапортують, що всі будинки підключені до опалення, а там, де є холодні батареї - пориви на теплотрасах. Керівництво міста навіть вирішило слідкувати за комунальниками, як вони виконують роботи з усунення неполадок на трубах з теплоносієм.

- За допомогою відеоспостереження я особисто буду контролювати, як ведуться роботи на проблемних ділянках, - заявив перший заступник голови міськадміністрації Олександр Мазурчак. - Зокрема, мова йде про кількість працівників на об`єкті та дотримання встановлених термінів здачі об`єкта в експлуатацію.

У міськадміністрації говорять, що тепер будь-який порив буде ліквідовано протягом доби - двох днів.

У прес-службі "Київенерго" нам повідомили, що їхні фахівці і так усувають пориви протягом 24 годин.

- Стан мереж такий, що в середньому в день трапляється близько 20 нових ушкоджень, - говорять в "Київенерго". - Наші бригади працюють над ліквідацією пошкоджень і вдень, і вночі. Система відеоспостереження - це скоріше спосіб моніторингу для чиновників, щоб розуміти, на якій стадії знаходяться роботи.

Чомусь здається, що навряд чи перегляд відеороликів керівництвом міста зможе швидше вирішити проблему з латанням дірок у трубах. Тепловики явно не зможуть скоротити графіки лагодження тепломереж, аж надто багато роботи. А чиновники перегляд відео можуть замінити просто об`їздом пошкоджених об`єктів. Так, вживу, можна "підігнати" комунальників.