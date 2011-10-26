Вибори до Київради можуть відбутися у жовтні 2012 року
Разом з виборами до Верховної Ради
Київ. 26 жовтня. УНІАН. Перший заступник голови Партії регіонів Володимир РИБАК не виключає, що вибори депутатів Київської міської ради відбудуться наступного року.
Таке припущення В.РИБАК зробив на брифінгу в Тернополі.
"Зараз іде дискусія у Верховній Раді, щоб усі вибори провести в один час, в тому числі і в Тернопільську обласну раду, до якої позачергові вибори відбулися у 2009 році, а також по Києву. Не виключаю, що ця дискусія призведе до рішення про проведення виборів у цих радах одночасно з парламентськими", – сказав В.РИБАК.
При цьому він підкреслив, що в будь-якому разі рішення з цього приводу прийматимуть народні депутати України.
Як повідомляв УНІАН, чергові вибори депутатів Київради відбулися 2006 року, позачергові - 2008 року.