У Деснянському районі відбудуться слухання з реформування системи охорони здоров'я

28 жовтня о 14.00 у актовій залі Деснянської райдержадміністрації

У Деснянському районі столиці 28 жовтня відбудуться громадські слухання на тему "Порядок та зміст реформування системи охорони здоров’я". Деснянська райадміністрація запрошує мешканців району взяти активну участь у слуханнях, які відбуватимуться о 14.00 у актовій залі Деснянської райдержадміністрації (пр-т Маяковського, 29).

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